Килограмм метадона стоил тосненскому водителю уголовного дела

Наркотики обнаружили в багажнике "Лады Весты" при проверке.

В Тосненском районе Ленобласти сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль "Лада Веста" — и нашли в багажнике свёрток с почти килограммом метадона. За рулём оказался 44-летний мужчина с признаками опьянения. Против него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл около полуночи 26 февраля у дома 66 по шоссе Барыбина в Тосно. Полицейские остановили "Ладу Весту" для проверки и обратили внимание, что водитель находится за рулём с явными признаками опьянения.

При осмотре машины в багажнике обнаружили полимерный свёрток весом около килограмма. Экспертиза показала, что внутри находился метадон массой 998 граммов.

По данному факту следственный отдел ОМВД России по Тосненскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция продолжает проверки сетевых магазинов в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области