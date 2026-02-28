Полиция продолжает проверки сетевых магазинов в Петербурге

Правоохранители проверили 13 торговых точек и 149 сотрудников, вопросы возникли к охране.

В Невском районе Петербурга сотрудники полиции проверили 13 магазинов крупной торговой сети. Основная цель — выявление нарушений миграционного законодательства. В итоге 53 иностранных гражданина доставлены в отделы для проверки документов.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, рейд прошёл в рамках системного мониторинга миграционной ситуации. Всего правоохранители проверили 149 человек, из них 53 — иностранцы. Все они доставлены в отделы полиции для установления законности пребывания и трудовой деятельности на территории России.

Кроме того, вопросы возникли к работе службы безопасности магазинов. Шесть охранников также отправились в отделы полиции — сейчас правоохранители проверяют наличие у них действующих лицензий и соответствие требованиям законодательства.

В Главном управлении МВД подчеркнули, что подобные мероприятия проводятся на постоянной основе. Они направлены на предупреждение нарушений закона и обеспечение общественной безопасности в городе.

Ранее Piter.TV сообщал, что после убийства в супермаркете ещё 36 иностранцев отправили в отделы полиции для проверки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти