В Северной столице по нацпроекту обновили дороги, ведущие к туристическим местам

Всемирный день туризма отмечают ежегодно 27 сентября. Санкт‑Петербург по праву считается главной туристической жемчужиной России город ежегодно принимает миллионы гостей из всех регионов нашей страны и из-за рубежа, очаровывая их своей историей, архитектурой и культурным наследием. В этом дорожно-строительном сезоне по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Северной столице в нормативное состояние привели магистрали, ведущие к туристическим местам и достопримечательностям.

Так, в рамках национального проекта дорожники отремонтировали участок Петербургского шоссе от Витебского проспекта до Пулковского шоссе протяженностью более 4 км — магистраль ведет к Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук, где важной составляющей экскурсионной программы для посетителей является её Астрономический музей. Там туристы могут ознакомиться с геодезическими инструментами, измерительной и вычислительной техникой, оптикой крупнейших телескопов XIX-XX веков, собранием астрономических часов, а также увидеть центр Круглого зала, через который проходит знаменитый Пулковский меридиан.

Также в рамках нацпроекта обновлено покрытие на Петергофском шоссе протяженностью порядка 7 км. Дорога ведет в Стрельну, где расположено множество интересных достопримечательностей. Константиновский дворец — главная точка притяжения. Это восстановленный архитектурный памятник XVIII века, который сейчас служит Морской резиденцией Президента России и входит в список наследия ЮНЕСКО.

В ходе дорожно-строительного сезона специалисты обновили покрытие и на участке Большого проспекта Васильевского острова протяженностью более 1,5 км, от 1-й до 23-й линий В.О., вблизи которого расположен Андреевский собор — памятник архитектуры XVIII века, объект культурного наследия федерального значения, чья главная достопримечательность — 17-метровый резной позолоченный иконостас в стиле барокко, созданный в конце XVIII века, — считается одним из старейших в Петербурге и сохранился до наших дней.

В рамках ремонта на всех объектах был проведен комплекс работ: перестановка бортовых камней, фрезерование изношенного покрытия, укладка нового асфальта на проезжей части, локальный ремонт тротуаров, нанесение разметки термопластичными материалами, восстановление нарушенного благоустройства.

Отметим, что обновлению дорог, ведущих к достопримечательностям России, особое внимание уделялось еще с самого начала реализации нацпроектов.

Фото: КРТИ