Эксперты прокомментировали визит спецпосланников Трампа в РФ

Эксперты уверены, что ожидать заключения "большой сделки" было бы напрасно, однако, стоит обратить внимание на тайминг переговоров.

Спецпосланники Трампа в восьмой раз прилетели в Москву. В составе делегации представители Совета национальной безопасности, Госдепа и Минфина. Они нужны для компетентного разговора по всему спектру: от обмена заключенными до экономических вопросов, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты уверены, что ожидать заключения "большой сделки" было бы напрасно, однако, стоит обратить внимание на тайминг переговоров. Вероятно, что Вашингтон в очередной раз попытается нащупать почву для какого-то формата "энергетической сделки" для Украины в преддверии осенне-зимнего периода. Уиткофф и другие могут попытаться убедить российскую сторону, что взаимное прекращение атак на инфраструктуру будет выгодно Москве.

При этом не лишним будет вспомнить, что сами американцы испытывают давление цен не только из-за авантюры в Ормузском проливе, но и из-за украинских атак на российские НПЗ. Вашингтон готов торговаться, но не отказывается от стратегического давления. Так что найти выгодный компромисс будет сложно. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (bearfotos)