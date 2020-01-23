Путин рассказал о роди Дальнего Востока и Арктики на ВЭФ: мнение экспертов

Он анонсировал новый правовой режим для обкатки новых технологий и заявил о старте проекта по перевозке грузов при помощи дронов.

В своем новом выступлении на ВЭФ Владимир Путин отметил, что Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли, чтобы от идеи до ее воплощения проходило минимум времени. Он анонсировал новый правовой режим для обкатки новых технологий и заявил о старте проекта по перевозке грузов при помощи дронов, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили, что все программы развития макрорегиона начинались с базы – развития инфраструктуры, в том числе и транзитной, а также добычи ресурсов, которыми богат регион (не только ископаемых, но и, например, рыбы). Это логичный старт, который одновременно позволял относительно быстро получить экономическую отдачу и обеспечить потребность экспорта всей страны через ДФО, уверены телеграмеры.

Но теперь парадигма меняется – акцент смещается на хай-тек. Им станут и озвученные дроны-доставщики (на Сахалине уже создан первый в стране дронопорт) и микроэлектроника – озвучены планы строительства двух заводов полупроводников для нужд Yadro и "Бюро 1440", то есть для телекома и космоса. И хотя это не лишено сложностей – наши традиционные центры микроэлектроники расположены в Центральной России – это создает задел для качественно нового скачка в развитии ДФО. А также отвечает интересам безопасности – в условиях войны на Украине, стратегическая отрасль находится слишком близко к противнику и уже попадала под удар. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Путина с президентом Ирана.

Фото: Официальный сайт президента России