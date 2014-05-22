Стороны, несмотря на военно-политическую обстановку, поддерживают прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений.

На саммите ШОС Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом. По словам российского лидера, стороны, несмотря на военно-политическую обстановку, поддерживают прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений. Кроме того, Москва пытается помогать Ирану в трудной ситуации через поставки необходимых товаров. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

По сути, это заявление можно считать публичным ответом России на непубличные предложения США не вмешиваться в попытки США удушить Иран через операцию "Экономический изгой", считают эксперты. Москва не только не готова сворачивать взаимовыгодную торговлю, но и подчеркивает готовность и дальше помогать Тегерану с получением необходимых ему товаров.

В условиях того, что прервать это сотрудничество физически невозможно, да и Китай американцам не поможет, США выгоднее всего оставить эту операцию на бумаге – провал ее практической реализации в имиджевом плане выглядит хуже, чем очередная попытка блефа. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали ограничения на продажу вейпов в РФ.

Фото: Официальный сайт президента России