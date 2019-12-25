Эксперты прокомментировали ограничения на продажу вейпов в РФ

Об экспериментальном характере этой меры говорит хотя бы четко очерченный срок, предоставленный регионам для введения запретительных мер.

Чуть больше года назад стали поговаривать о возможности введения запрета на продажу в России вейпов. Как напомнили авторы Telegram-канала "Мейстер", общественная дискуссия тогда закончилась подписанием президентом в июне 2026 года закона, наделяющего регионы правом с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года вводить на своей территории запрет на розничную продажу таких устройств. К настоящему моменту этим правом воспользовались 5 регионов, еще 28 субъектов рассматривают возможность введения тех или иных ограничений.

Сейчас ограничения на продажу вейпов рассматриваются как эксперимент, уверены эксперты. Об экспериментальном характере этой меры говорит хотя бы четко очерченный срок, предоставленный регионам для введения запретительных мер. В дальнейшем, видимо, ограничения либо будут признаны неэффективными, либо утверждены уже на федеральном уровне, предполагают телеграмеры.

Между тем сам локальный формат введения ограничительных мер обуславливает их ограниченную эффективность. Человек, заинтересованный в приобретении электронных сигарет и их комплектующих, столкнувшись с невозможностью приобрести их в своем регионе, всегда может сделать это в соседнем или даже просто заказав их через интернет. Именно так это происходит в США, где решения об ограничении продажи вейпов также принимаются на уровне штата или даже отдельного города. Telegram-канал "Мейстер"

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