Товарооборот России со странами ШОС в прошлом году превысил $400 млрд: мнение экспертов

При этом 98% расчетов Москвы с партнерами осуществляются в нацвалютах.

Товарооборот России со странами ШОС в прошлом году превысил $400 млрд, рассказал Владимир Путин на саммите организации. При этом 98% расчетов Москвы с партнерами осуществляются в нацвалютах. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что весь товарооборот России в последние пару лет равен +/- $700 млрд, то есть почти 60% торговли идет со странами ШОС, причем почти исключительно в нацвалютах, что снижает возможности санкционного давления. И эти цифры, несомненно, будут только расти, учитывая готовность сторон к сотрудничеству и стремительное развитие азиатских членов ШОС, считают телеграмеры.

Сейчас, когда коллективный Запад всячески пытается ограничить наше экономическое взаимодействие с миром, создание вначале "Шанхайской пятерки" (1996), а потом и ШОС (2001) кажется очень прозорливым ходом российских властей, не положивших все яйца в одну корзину в период потепления отношений с евроатлантическими "партнерами". Именно эта многовекторность и дает нам сегодня широкое окно для торговли и развития. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали попытку мятежа в Ниамее.

Фото: официальный сайт президента России