Сейчас ситуация уже под контролем законных властей.

В субботу военные Нигера при поддержке Африканского корпуса Минобороны РФ подавили попытку мятежа в Ниамее. МИД РФ подтвердил новость и выразил готовность помогать в борьбе с экстремистами. Сейчас ситуация уже под контролем законных властей, уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Отсылка к внешнему вмешательству обращена в первую очередь к Франции, подчеркнули эксперты.Париж исторически получал до 20% урана именно из Нигера и контролировал добычу через компанию Orano. После смены власти в 2023 году Нигер отозвал лицензию у французов, национализировал месторождения и выгнал французских военных. Теперь бывшая колония решает сама, кому продавать ресурсы. Например, России. Ранее "Росатом" подписал меморандум о сотрудничестве, включая добычу урана и развитие атомной энергетики.

Но в этой истории особо ценна оперативность и слаженность российских сил поддержки. При необходимости Африканский корпус можно быстро перебросить в разные части Сахеля, благодаря авиабазам в Ливии. Это стало следствием того, что Россия в Сахеле действует системно: военное присутствие, логистическая инфраструктура, доступ к ресурсам и политическая поддержка режимов, которые отвернулись от Запада. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (wirestock)