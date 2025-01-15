В России намерены развивать индивидуальное жилищное строительство: мнение экспертов

В связи с озвученной идеей у экспертов возникает множество вопросов.

Власти намерены развивать индивидуальное жилищное строительство, поскольку 63% населения хотят жить в своих домах, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он также сообщил, что рассматривается возможность бесплатного предоставления земли под частные дома при условии их строительства за три года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" полагают, что идея в целом весьма интересная. Бесплатное получение земельного участка позволило бы снизить общие расходы на строительство индивидуального дома, по разным оценкам, на 15-30%.

Однако в связи с озвученной идеей у экспертов возникает множество вопросов. Во многих регионах, по крайней мере вокруг развитых городов, привлекательных земельных участков не хватает. Их подолгу не могут получить уже сейчас имеющие на это право категории граждан, например, многодетные семьи. Телеграмеры подчеркнули, что обещанная бесплатная земля может предоставляться там, где за деньги никто добровольно участки приобретать бы не стал, без необходимой инфраструктуры, прежде всего инженерной.

Тем же многодетным земельные участки регулярно выделяют в "чистом поле", без необходимых инженерных коммуникаций, пожалуйста, стройтесь. Удастся ли решить эту проблему теперь, когда право на бесплатную землю получит еще больше людей? Как насчет более гибкого подхода к сроку обязательного освоения предоставленного участка? На Севере и в Сибири строительный сезон короткий, не всегда там можно управиться за три года. Но, повторимся, озвученная идея в целом весьма интересна. Станет ли она реальным инструментом развития ИЖС, будет зависеть от того, как власти удастся ответить на возникающие вопросы. Telegram-канал "Мейстер"

Россияне стали реже брать микрозаймы: мнение экспертов.

Фото: Piter.TV

