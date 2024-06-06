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Вышел трейлер боевика "Игра киллера" с Дэйвом Батистой

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Премьера в США состоится 13 сентября.

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер боевика "Игра киллера". Режиссером картины выступил Дж. Дж. Перри.

Фильм расскажет историю киллера Джо Флуде, у которого врачи обнаруживают неизлечимую болезнь. Герой нанимает других киллеров, чтобы те убили его и помогли избежать мучительной смерти. Однако те решают напасть на его бывшую девушку.

В главных ролях сыграли Дэйв Батиста, София Бутелла, Бен Кингсли, Терри Крюс и другие. Премьера в США состоится 13 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер "Чужой: Ромул" с Кейли Спейни и Изабелой Мерсед.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: lionsgate, игра киллера, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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