Мигрант повредил семь припаркованных машин на улице Осипенко

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали молодого человека, который повредил семь автомобилей на улице Осипенко. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 30 апреля в полицию обратились горожане, заявившие, что нетрезвый мужчина громит припаркованные машины. На месте поймали агрессивного 20-летнего мигранта с использованием наручников. Он разбил задние фонари у Volkswagen и Tank, передние фары и радиаторные решетки у Volkswagen и Peugeot, а также помял двери и повредил покрытие у Dodge, Ford и Fiat.

Злоумышленника с внешними признаками наркотического опьянения доставили в 13-й отдел. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: пресс-служба Росгвардии