Нетрезвый петербуржец повредил автомобиль такси после отказа водителя в поездке

В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который повредил машину такси Skoda из-за отказа водителя в поездке. Инцидент произошел ночью 26 апреля во дворах напротив парка Малиновка, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник вызвал для себя автомобиль, однако в связи с его состоянием таксист отказал в оказании услуг. Когда он начал уезжать, несостоявшийся пассажир ударил кулаком по иномарке и разбил задний фонарь. Дебошира 23 лет, ранее привлекавшегося к административной ответственности, увезли в 13-й отдел полиции. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

