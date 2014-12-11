Нетрезвый петербуржец повредил автомобиль такси после отказа водителя в поездке
Сегодня, 14:48
В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который повредил машину такси Skoda из-за отказа водителя в поездке. Инцидент произошел ночью 26 апреля во дворах напротив парка Малиновка, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Злоумышленник вызвал для себя автомобиль, однако в связи с его состоянием таксист отказал в оказании услуг. Когда он начал уезжать, несостоявшийся пассажир ударил кулаком по иномарке и разбил задний фонарь. Дебошира 23 лет, ранее привлекавшегося к административной ответственности, увезли в 13-й отдел полиции. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина устроил погром в магазине на Купчинской улице. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

