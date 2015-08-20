Мужчина устроил погром в магазине на Купчинской улице
Сегодня, 15:30
Мужчина устроил погром в магазине на Купчинской улице

В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Росгвардейцы Фрунзенского района задержали дебошира, который устроил погром в магазине на Купчинской улице. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером к наряду вневедомственной охраны обратилась женщина, заявившая о том, что нетрезвый мужчина разбил стеклянную витрину торговой точки. Кроме того, он повредил кассовое оборудование и некоторые товары. 

Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Его увезли в 14-й отдел полиции. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково привлекли к ответственности дебошира из Новосибирской области. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

