Старейшая жительница Нью-Йорка отметила 109-летие

До недавнего времени она жила самостоятельно, вела активный образ жизни, играла в гольф и много ходила.

Жительница штата Нью-Йорк Ида Аньелло, которой 21 июня исполнилось 109 лет, поделилась с Yahoo News своим секретом долголетия. Аньелло родилась в 1917 году и большую часть жизни посвятила благотворительности: она создала проект по борьбе с загрязнением воздуха, организовывала летние поездки для детей на природу и собирала одежду для малоимущих. До недавнего времени женщина жила самостоятельно, но после перенесённой пневмонии сейчас находится в реабилитационном центре.

Секретом своего долголетия именинница назвала божественное покровительство. По её словам, Бог всегда был на её стороне. Внучка долгожительницы добавила, что бабушка всегда вела активный образ жизни: играла в гольф и много ходила, подсчитывая шаги.