Путин пошутил, что хорошей игры Стубба в гольф "недостаточно" для авторитета Финляндии

Глава России объяснил, почему переговорщики не приедут в Финляндию.

Финляндия раньше была нейтральной страной, поэтому могла быть площадкой для международных переговоров. Однако в настоящее время никто из дипломатов не поедет в Хельсинки с этой целью, а одного умения президента европейской республики Александра Стубба играть в гольф недостаточно для решения проблемы. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин, выступая пленарной сессии, организованной на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Вот Хельсинкский акт, почему он когда-то возник? Почему он называется хельсинкский? Да потому что нейтральная была страна, там было комфортно всем встречаться. А сейчас что мы? Кто в Хельсинки поедет? Ну, господин Стубб, он вроде, Дональд Трамп говорит, он хорошо играет в гольф. Ну, это хорошо.... Владимир Путин, глава России

Политик добавил, что тоже любит спорт. Однако это не преимущество его оппонента. Владимир Путин добавил, что, если у националистической части общества Финляндии возникло опасение о том, что"тихой сапой Россия залезает в Финляндию", то им следовало бы просто ввести ограничения административного и правового характера. .

