В Петербурге ушла из жизни бывший директор Исаакиевского собора Ирада Берг

Искусствовед и писательница Ирада Берг (Вовненко) ушла из жизни в Петербурге. Она работала в музее-заповеднике Царское Село, участвовала в восстановлении Янтарной комнаты, а затем много лет трудилась в Исаакиевском соборе.

В Санкт-Петербурге на 65-м году жизни скончалась искусствовед и писательница Ирада Тофиковна Берг (Вовненко). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре города.

С 2003 года она работала в международном отделе музея-заповедника "Царское Село". В Комитете отметили, что она внесла значительный вклад в восстановление Янтарной комнаты. Также по её инициативе проводились благотворительные детские балы. В 2006 году вышел её первый детский бестселлер "Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю".

С 2009 года Ирада Вовненко работала в Исаакиевском соборе. С 2013 года возглавляла отдел внешних связей и культурных проектов, затем руководила выставочным отделом и отделом международного сотрудничества. Позднее исполняла обязанности директора музея. С 2015 года она была членом Союза писателей Петербурга.

Ранее мы сообщали, что в 89 лет умер актер, поэт-песенник и писатель Михаил Ножкин. Многие зрители запомнили его по фильмам "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента".

Фото: Комитет по культуре Петербурга