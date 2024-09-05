ТЦ "Электра" у метро Электросила в Петербурге снесут ради нового жилья

На месте ТЦ Электра появится жилой квартал с детсадом и школой в Петербурге.

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила изменения в правилах ПЗЗ, которые позволят снести торговый центр "Электра" на Московском проспекте и построить на его месте жилой комплекс с детским садом и школой. Об этом сообщает Деловой Петербург.

Компания ООО "Легион", связанная с сетью гипермаркетов "О"Кей", подала заявку на изменение территориальной зоны и высотного регламента для двух участков на Московском проспекте, 137. Общая площадь территории превышает 6 га. Сейчас на этом месте находится торговый центр "Электра" площадью 10,3 тыс. кв. м, построенный в 2011 году девелопером "Доринда инвест". В двухэтажном здании располагаются гипермаркет "О"Кей", магазины Kari, "Буквоед", "М.Видео", "Детский мир", "Лэтуаль", рестораны Rostic"s и "Вкусно и точка", а также другие арендаторы. Здание будет снесено после утверждения проекта.

По обоснованию, представленному ООО "Легион", на участке планируется возведение современного жилого комплекса с участием холдинга Setl Group. На первых двух этажах зданий сохранят торговые помещения, а для жителей построят школу и детский сад.

После внесения поправок территория переведена в зону общественно-деловой и жилой застройки. Максимальная высота зданий установлена на уровне 85 м, что соответствует примерно 28 этажам. Изначально высотный предел составлял 60 м, а строительство жилья не предусматривалось.

Ранее мы сообщили о том, что в Санкт‑Петербурге завершился ремонт улиц, ведущих к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне.

Фото: pxhere