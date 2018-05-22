Петербург утвердил новые правила застройки города с ограничениями по высоте

Башни у Лахта Центра не будут выше 300 метров.

В Петербурге внесены последние изменения в правила землепользования и застройки. Новая редакция документа определяет параметры будущего развития города, включая ограничения по высоте зданий и появление новых специальных зон. Об этом сообщает 78.ru.

В обновленных правилах землепользования и застройки Петербурга зафиксированы окончательные высотные лимиты для ключевых проектов. Так, рядом с "Лахта Центром" запрещено возводить здания ниже 300 метров, а высота сооружения в виде "паруса" будущего яхт-клуба на морском фасаде ограничена 85 метрами. Для туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" в Горской введена новая категория — "общественно-деловая зона круглогодичных морских курортов". Здесь установлено ограничение по высоте до 100 метров, чтобы не нарушать вид на Кронштадт и Кронштадтский собор.

В правилах появились и новые типы зон — например, "зоны тематических парков", куда вошел участок в Юнтолово, предназначенный под вторую площадку ленинградского зоопарка. Кроме того, переработана структура общественных и рекреационных территорий: в ряде деловых зон теперь запрещено строительство жилья и апартаментов, чтобы сохранить баланс между рабочими и жилыми пространствами.

Ранее сообщалось, что фасад дома с легендарной "Камчаткой" Цоя отремонтируют до конца года в Петербурге.

Фото: pxhere