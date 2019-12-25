Эксперимент может стартовать с 2026 года.

В Подмосковье запустят эксперимент по борьбе с хаотичной частной застройкой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму сенаторами и депутатами от партии "Единая Россия".

Эксперимент может стартовать с 2026 года. Отмечается, что власти Подмосковья намерены навести порядок в сфере индивидуального жилищного строительства и садовых домов. В тексте законопроекта отмечается, что собственники участков автоматически получат градостроительные планы земельных участков. Сам документ будет приходить в течение 30 дней после оформления прав на землю. В случае нарушение владельцем этих норм кадастровый инженер будет обязан отказать в регистрации дома.

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