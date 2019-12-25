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В Подмосковье запустят эксперимент по борьбе с хаотичной частной застройкой
Сегодня, 15:49
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Подмосковье запустят эксперимент по борьбе с хаотичной частной застройкой

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Эксперимент может стартовать с 2026 года.

В Подмосковье запустят эксперимент по борьбе с хаотичной частной застройкой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на  законопроект, внесенный в Госдуму сенаторами и депутатами от партии "Единая Россия".

Эксперимент может стартовать с 2026 года. Отмечается, что власти Подмосковья намерены навести порядок в сфере индивидуального жилищного строительства и садовых домов. В тексте законопроекта отмечается, что собственники участков автоматически получат градостроительные планы земельных участков. Сам документ будет приходить в течение 30 дней после оформления прав на землю. В случае нарушение владельцем этих норм кадастровый инженер будет обязан отказать в регистрации дома.

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Фото: pxhere.com

Теги: документы, застройки, земельный участок, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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