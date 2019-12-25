В Калининском районе Петербурга построят кампус Политеха и жилого квартала

В проект вложат 15 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге одобрен проект застройки территории площадью около 100 тыс. кв. м у проспекта Науки, где появятся жилые корпуса и общежития для студентов Политехнического университета.

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга согласовала проект развития участка площадью 7,5 га в Калининском районе. Застройку реализует "Группа ЛСР" совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Проект предусматривает возведение жилых корпусов, студенческого общежития и объектов социальной инфраструктуры. Предельная высота зданий увеличена до 75 м, что позволит создать современный кампус и жилой кластер в составе технополиса "Политех".

Инвестиции в строительство оцениваются более чем в 15 млрд руб. Из них около 3,5 млрд руб. направят на возведение студенческого общежития. Компания-застройщик обязалась предоставить университету до 5% квартир по льготной цене, установленной городскими нормативами.

Проект реализуется в рамках федеральной программы по созданию сети современных университетских кампусов. Соглашение о сотрудничестве между Минобрнауки, ВТБ, Политехом и правительством Петербурга было подписано на ПМЭФ.

В январе 2025 года рыночная стоимость земельных участков под застройку оценивалась в 2,71 млрд руб. После утверждения отчёта Росимуществом стороны планируют заключить инвестиционное соглашение.

Начало строительства первого этапа комплекса намечено на конец 2025 года, а ввод объектов в эксплуатацию планируется поэтапно с 2027 по 2029 год.

Фото: пресс-служба Смольного