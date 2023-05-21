Станцию метро "Электросила" закроют на реконструкцию не раньше 2027-2028 годов

На данный момент ведется подготовка к разработке проектной документации.

Реконструкция станции метро "Электросила" Московского–Петроградского направления, вероятно, начнется не ранее 2027–2028 годов, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Представитель ведомства уточнил, что на данный момент ведется подготовка к разработке проектной документации. Учитывая длительные сроки согласования и планирования, закрыть станцию для проведения ремонтных работ можно будет не раньше указанных дат.

Кроме того, в комитете отметили, что закрытие "Электросилы" произойдет только после завершения реконструкций станций "Парк Победы" и "Фрунзенская", которые в настоящее время закрыты на ремонтные работы.

Фото: Piter.TV