ДТП с участием двух иномарок произошло у метро "Электросила"

Видео появилось в распоряжении редакции Piter.TV

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на юге Санкт-Петербурга. Вечером четверга, 5 сентября, неподалёку от станции метро "Электросила" столкнулись Хонда Аккорд и Део Матиз. Из-за происшествия возник небольшой дорожный затор.

В распоряжении Piter.TV появилась запись с места ДТП, снятая на видеорегистратор. На нём можно разглядеть две легковушки, столкнувшиеся лоб в лоб. Део Матиз пострадала сильнее, водители вышли из транспортных средств для обсуждения ситуации. При этом загадкой остаётся, как конкретной бордовый "Матиз" оказался на полосе встречного движения: возможно, легковушку развернуло при столкновении.

Видео: Piter.TV