В Петербурге отремонтируют 33 медобъекта по программе модернизации

Петербург заключил контракты на ремонт всех 33 поликлиник в 2026 году.

В Петербурге заключили контракты на ремонт всех 33 объектов, включенных в программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2026 год. Девять объектов планируют ввести в эксплуатацию уже до конца года. На 3 из них ремонтные работы завершены.

Кроме того, город оформил договоры на поставку 39 из 40 единиц дорогостоящего медицинского оборудования, предусмотренного программой. Контракт на поставку последнего прибора, маммографа, планируют подписать 12 октября. Все заключенные договоры должны быть исполнены в ноябре и декабре.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения действует в Петербурге с 2021 года. Ее реализация финансируется из федерального и городского бюджетов. Мероприятия, запланированные на 2021–2025 годы, были выполнены в полном объеме.

Программу на 2026–2030 годы утвердили в марте. В течение 5 лет на ее реализацию планируют направить более 13,3 млрд руб. Средства предусмотрены на ремонт 108 объектов здравоохранения и приобретение 242 единиц медицинского оборудования.

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Фото: Piter.TV