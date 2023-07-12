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Подростка госпитализировали после буксировки понтона в Петербурге
Сегодня, 15:20
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Подростка госпитализировали после буксировки понтона в Петербурге

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Парень получил серьезные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следственный отдел на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ после травмирования 17-летнего подростка в Петербурге. 

По версии следствия, вечером 7 июля судоводитель осуществлял буксировку понтона от Шкиперского канала к яхт-клубу, затем он попросил помочь юношу. В ходе движения трос оторвался, и парень получил серьезные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. 

Следователь осмотрел место происшествия, назначены необходимые экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что юный байкер пострадал в ДТП в Тосненском районе. Он столкнулся с автомобилем FAW. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Теги: происшествия, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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