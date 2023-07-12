Подростка госпитализировали после буксировки понтона в Петербурге

Парень получил серьезные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следственный отдел на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ после травмирования 17-летнего подростка в Петербурге.

По версии следствия, вечером 7 июля судоводитель осуществлял буксировку понтона от Шкиперского канала к яхт-клубу, затем он попросил помочь юношу. В ходе движения трос оторвался, и парень получил серьезные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следователь осмотрел место происшествия, назначены необходимые экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что юный байкер пострадал в ДТП в Тосненском районе. Он столкнулся с автомобилем FAW.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ