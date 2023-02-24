Рубио подвёл итоги встречи с Лавровым

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили вопросы отношений двух стран. Еще одной темой для обсуждения стал конфликт на Украине, написал американский политик написал в соцсети X.

Рубио уточнил, что инициатором проведения встречи стала американская сторона. При этом госсекретарь подчеркнул необходимость завершения российско-украинского конфликта.

По данным российского МИД, Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Также министр указал на недопустимость дальнейшей накачки ВСУ вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамкаху частия двух стран в работе международных организациях.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась 23 июля на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Переговоры провели на площадке Филиппинского международного конференц-центра, они продлились 35 минут.

Фото: Telegram/МИД РФ