Сын экс-президента США рассказал о тотальной коррупции на Украине.

Сын бывшего президента США Хантер Байден считает, что недооценил политическое "змеиное гнездо" на Украине перед присоединением к совету директоров украинской фирмы Burisma. Об этом американский политик заявил в беседе с журналистом DJ Vlad.

По словам Байдена, он проявил невероятную наивность и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина. Но Хантер это осознал, когда согласился присоединиться к совету директоров украинской частной газодобывающей группы Burisma. Он добавил, что на Украине все невероятно сложна с точки зрения переплетения разных интересов.

Хантер Байден вошел в совет директоров холдинга Burisma в 2014 году. Владельцем компании является бывший министр экологии Украины Николай Злочевский, который позже стал фигурантом коррупционных дел.

В совет директоров украинской компании Хантера позвал экс-президент Польши Александр Квасьневский, который тогда сотрудничал с Burisma.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим не мог потратить на оружие все переданные американской администрацией денежные средства. Джо Байден будучи на посту главы Белого дома передал снаряжения и денег на сумму в 350 млрд долларов.

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