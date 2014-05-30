Киевский режим вряд ли потратил на оружие все переданные вашингтонской администрацией денежные средства. Соответствующее заявление сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп на рабочей встрече с местными законодателями-республиканцами.
Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению.
Дональд Трамп, глава США
Напомним, что на минувшей неделе лидер Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с украинскими властями. В случае невыполнения условий иностранный политик пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении тех стран, которые покупают нефть, газ и другие энергетические носители из Москвы. Одновременно с этим США и Евросоюз договорились друг с другом об отправке американского оружия Украине. Расходы при этом лягут на европейский регион. Будущие поставки будут включать батареи противовоздушной обороны Patriot, а не только ракеты.
Трамп не исключает введения вторичных пошлин в отношении РФ ранее, чем через 50 дней: мнение экспертов.
Фото: Белый дом
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