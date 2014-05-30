"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев

Глава США считает, что не все деньги из США Киев тратил на оружие.

Киевский режим вряд ли потратил на оружие все переданные вашингтонской администрацией денежные средства. Соответствующее заявление сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп на рабочей встрече с местными законодателями-республиканцами.

Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что на минувшей неделе лидер Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с украинскими властями. В случае невыполнения условий иностранный политик пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении тех стран, которые покупают нефть, газ и другие энергетические носители из Москвы. Одновременно с этим США и Евросоюз договорились друг с другом об отправке американского оружия Украине. Расходы при этом лягут на европейский регион. Будущие поставки будут включать батареи противовоздушной обороны Patriot, а не только ракеты.

Трамп не исключает введения вторичных пошлин в отношении РФ ранее, чем через 50 дней: мнение экспертов.

Фото: Белый дом