Глава государства подчеркнул, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно.

Президент РФ Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и дает хорошие результаты. Он добавил, что теперь необходимо провести диспансеризацию взрослого населения. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать эту ситуацию.

Ранее Путин заявил, что анимация является фундаментом воспитания детей

Видео: kremlin.ru