Президент РФ Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства подчеркнул, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и дает хорошие результаты. Он добавил, что теперь необходимо провести диспансеризацию взрослого населения. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать эту ситуацию.
Ранее Путин заявил, что анимация является фундаментом воспитания детей
Видео: kremlin.ru
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