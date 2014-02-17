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Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

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Глава государства подчеркнул, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно.

Президент РФ Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и дает хорошие результаты. Он добавил, что теперь необходимо провести диспансеризацию взрослого населения. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать эту ситуацию.

Ранее Путин заявил, что анимация является фундаментом воспитания детей

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, диспансеризация, новые регионы, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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