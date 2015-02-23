Джеффри Сакс называл интересы Израиля и США на Ближнем Востоке.

Территориальную целостность Сирии сохранить не удастся. Соответствующее заявление сделал местный экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала местного журналиста Такера Карлсона. Иностранный аналитик добавил, что ответственность за падение руководства в Дамаске и президента Башара Асада прежде всего ложится на Израиль, который работал над этим вопросом в течение 30 лет.

Сирия. Ее раздерут на куски. <...> Это очевидно, глядя на происходящее каждый день. <...> Это место просто будет полем битвы на годы вперед. Это война Нетаньяху, направленная на то, чтобы переделать Ближний Восток. Джеффри Сакс, эксперт

С точки зрения Джеффри Сакса, еврейское государство фактически полностью направляет внешнюю политику США в отношении Ближнего Востока и Северной Африки.

Сакс: США предприняли в Грузии типичный "маневр по смене режима".

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson