Джеффри Сакс указали на попытки США дестабилизировать обстановку на Закавказье.

Власти США предприняли на территории Грузии "типичный небольшой маневр по смене режима", который не увенчается успехом. Соответствующее заявление сделал местный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала местного журналиста Такера Карлсона. Иностранный аналитик добавил, что может напомнить о "фантастическом эпизоде" в Румынии, когда в этом государства Еврпы произошло аннулирование результатов первого тура президентских выборов.

В Грузии, на Южном Кавказе имеет место в последние недели типичный небольшой маневр по смене режима. Цель заключалась в том, чтобы дестабилизировать этот регион. Рука США в этом ясно видна. Джеффри Сакс, эксперт

Речь идет о том, что лидирующий кандидат на высший должностной пост говорил о том, что нужно закончить украинский кризис, после чего Верховный суд Румынии (Конституционный суд) аннулировал итоги выборов, ссылаясь на российское вмешательство. Джеффри Сакс указал зрителям шоу на то, что лицо, которое призывало к миру, не могло победить в Бухаресте.

Политолог Сакс: США провоцируют ядерную войну, обостряя ситуацию вокруг Украины.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson