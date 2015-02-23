Власти США предприняли на территории Грузии "типичный небольшой маневр по смене режима", который не увенчается успехом. Соответствующее заявление сделал местный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала местного журналиста Такера Карлсона. Иностранный аналитик добавил, что может напомнить о "фантастическом эпизоде" в Румынии, когда в этом государства Еврпы произошло аннулирование результатов первого тура президентских выборов.
В Грузии, на Южном Кавказе имеет место в последние недели типичный небольшой маневр по смене режима. Цель заключалась в том, чтобы дестабилизировать этот регион. Рука США в этом ясно видна.
Джеффри Сакс, эксперт
Речь идет о том, что лидирующий кандидат на высший должностной пост говорил о том, что нужно закончить украинский кризис, после чего Верховный суд Румынии (Конституционный суд) аннулировал итоги выборов, ссылаясь на российское вмешательство. Джеффри Сакс указал зрителям шоу на то, что лицо, которое призывало к миру, не могло победить в Бухаресте.
Политолог Сакс: США провоцируют ядерную войну, обостряя ситуацию вокруг Украины.
Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson
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