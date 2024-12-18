Джеффри Сакс рассказал об эскалации конфликта со стороны Вашингтона.

В США указали на то, что американская администрация при президенте Джо Байдене обостряют ситуацию вокруг Украины, провоцируя на геополитической арене ядерную войну. Соответствующее заявление сделал местный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала местного журналиста Такера Карлсона. Иностранный аналитик добавил, что также важно говорить об обстановке на Ближнем Востоке, а также разрешении Белого дома к Вооруженным силам Украины наносить ракетные удары по российской территории дальнобойным оружием из стран коллективного Запада.

И мы все ближе подбираемся к ядерной войне. И мы избегаем осознания этого. Путин вновь сказал, что мы просто насмехаемся над серьезными "красными линиями" России. Неужели нашей безопасности способствует то, что у нас даже нет обсуждения этой темы? Джеффри Сакс, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson