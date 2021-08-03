"Нужно позвонить Путину": в США сделали заявление о соглашении с Россией

Избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп может завершить региональный конфликт на Украине всего одним звонком российскому президенту Владимиру Путину с обещанием публично выступить против расширения НАТО. Соответствующее заявление сделал местный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала местного журналиста Такера Карлсона. Иностранный аналитик добавил, что после таких слов все дальнейшие переговоры между Киевом и Москвой относительно государственных границ станут лишь уточнением деталей из будущего соглашения.
Конфликт на Украине можно урегулировать буквально одним звонком. <...> Трампу всего-то нужно звонить Путину и сказать: "Ты знаешь, эта длившаяся 30 лет политика по расширению НАТО на Украине и в Грузии <...> была глупой <...> провокацией. <...> Я против, и я скажу это публично".
Джеффри Сакс, эксперт
Джеффри Сакс также подчеркнул, что Дональду Трампу не следует слушать тех, кто предлагает заморозить украинский конфликт с помощью перемирия, так как режим прекращения огня не разрешит истинную причину существующего кризиса. НАстоящая опасность для России кроется в размещении западного орудия на соседних территориях.
Сакс призвал запретить Бауэру говорить после слов об ударах по России.
Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson
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