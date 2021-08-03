Джеффри Сакс призвал Трампа позвонить путину ради мирного решения кризиса на Украине.

Избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп может завершить региональный конфликт на Украине всего одним звонком российскому президенту Владимиру Путину с обещанием публично выступить против расширения НАТО. Соответствующее заявление сделал местный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала местного журналиста Такера Карлсона. Иностранный аналитик добавил, что после таких слов все дальнейшие переговоры между Киевом и Москвой относительно государственных границ станут лишь уточнением деталей из будущего соглашения.

Конфликт на Украине можно урегулировать буквально одним звонком. <...> Трампу всего-то нужно звонить Путину и сказать: "Ты знаешь, эта длившаяся 30 лет политика по расширению НАТО на Украине и в Грузии <...> была глупой <...> провокацией. <...> Я против, и я скажу это публично". Джеффри Сакс, эксперт

Джеффри Сакс также подчеркнул, что Дональду Трампу не следует слушать тех, кто предлагает заморозить украинский конфликт с помощью перемирия, так как режим прекращения огня не разрешит истинную причину существующего кризиса. НАстоящая опасность для России кроется в размещении западного орудия на соседних территориях.

Сакс призвал запретить Бауэру говорить после слов об ударах по России.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson