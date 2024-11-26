Иностранец указал на неприемлемость слов американского адмирала.

Главе военного комитета Североатлантического военного альянса, адмиралу Робу Бауэру после его слов о необходимости совершить превентивные высокоточные удары по российской территории в случае вооруженного конфликта с участием НАТО нужно запретить говорить, так как его действия могут привести к мировой ядерной войне. Соответствующее заявление сделал местный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom, ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Иностранный аналитик добавил, что адмирал является безрассудным человеком. Он обвинил его в безответственности, а также отсутствии дипломатических знаний.

Такой человек не должен говорить, и точка, тем более о политике. Он военный чиновник и не должен определять политику, которая может поставить нас на путь ядерной войны. Это отвратительно. Джеффри Сакс, эксперт

Американский профессор выразил уверенность в том, что Бауэр не должен занимать свою должность, так как он представляет угрозу для всего человечества. Джеффри Сакс полагает, что генералы не должны заниматься внешней политиком, так как своими попытками обогнать дипломатию они лишь подводят мир к грани вымирания.

Экономист Сакс рассказал, как остановить эскалацию конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom