Иностранец призвал Трампа и Путина переговорить по телефону о достижении мира на Украине.

Дальнейшую эскалацию регионального конфликта на Украине можно остановить одним телефонным звонком, который состоится между Вашингтоном и Москвой. Соответствующее заявление сделал местный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom, ведущим которого является бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Иностранный аналитик добавил, что "глубинной причиной" кризиса является неустанное стремление США к расширению НАТО до государственных границ России с Украиной.

Я бы сказал американцам, что это как если бы Россия стремилась к военным базам в Мексике до реки Рио-Гранде. Это эквивалентно. Можно было бы обсудить соглашение с Россией... Джеффри Сакс, эксперт

Джеффри Сакс согласился с оценкой того, что американская администрация при президенте Джо Байдене не просто одобрили нанесение Вооруженными силами Украины ударов дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь территории России, но фактически сами совершают эти нападения, так как данное западное оружие не может использоваться без активного участия США в программировании цели и операции по прицеливанию объектов.

"Нам не нравится". На западе обратились к США после саммита БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom