Джеффри Сакс прокомментировал события, которые произошли на саммите в Казани.

Объединение БРИКС было сформировано странами о по причине грубых нарушений норм международного права со стороны американской администрации. Соответствующее заявление сделал местный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный аналитик добавил, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном злоупотреблял своим положением на геополитической арене. В частности, он неоднократно свергал национальные правительства других стран, вводили одностороннее санкционное давление и использовал прочие незаконные средства для принуждения. По мнению эксперта программы, создание формата БРИКС не подразумевало отмены сложившейся системы ООН. Сакс уверен, что следует говорить об определенном символе защиты норм международного права.

Речь идет о функционировании системы ООН. Эти страны хотели сказать, что им не нравится, когда США и их сателлиты действуют вне рамок системы ООН. Это стало негласным ультиматумом США и другим о том, что они не смогут просто так отстраниться, выдумывая свои правила Джеффри Сакс, эксперт

США находятся в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom