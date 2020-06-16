Джеффри Сакс указал на участие американцев в украинском конфликте на стороне ВСУ.

Американские военнослужащие воюют на стороне армии киевского режима и принимают решения о стратегии украинских властей на поле боя. Соответствующее заявление сделал местный экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала журналиста Такера Карлсона. Эксперт полагает, что США находятся в состоянии горячего конфликт с Москвой, так как власти Белого дома не только финансируют Вооруженные силы Украины и поставляют им оборудование, но также и имеют цели, стратегию, дают советы и располагают личным персоналом на месте конфликта.

Они необязательно в американской форме, иногда они называются наемниками, иногда просто не опознаны. Но они принимают решения, и Россия знает это. И это само по себе причина для тревоги. Джеффри Сакс, эксперт

Сакс заявил, что США могут завершить конфликт на Украине одним звонком Путину.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson