Эксперт из США призвал главу США сделать звонок в Кремль.

Региональный конфликт на украинской территории можно завершить одним телефонным разговором американского и российского президентов, во время которого лидер Белого дома откажется от идеи дальнейшего расширения НАТО. Соответствующее заявление сделал местный экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала журналиста Такера Карлсона.

Трамп абсолютно прав, говоря, что можно закончить за один день. Это не красивый риторический прием. Конфликт закончится в тот момент, когда президент США поднимет телефонную трубку, позвонит президенту Путину и скажет: "Расширение НАТО было плохой идеей". Джеффри Сакс, эксперт

Иностранный специалист добавил, что после такого заявления потребуется решить еще много других вопросов, но при этом конец кризиса будет достигнут. Джеффри Сакс заметил, что официальные высказывания со стороны американской администрации о том, что Украина однажды станет частью Североатлантического военного альянса, сейчас гарантируют миру то, что кризис на Украине продолжится.

Сакс заявил, что США подталкивают мир к ядерному армагеддону.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson