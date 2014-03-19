В массовых захоронениях на территории химзавода в Константиновке обнаружены останки около 7,8 тысяч человек.

Донецкое управление ФСБ России рассекретило архивные документы, свидетельствующие о массовых преступлениях нацистов против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно документам, на территории химического завода в Константиновке располагались четыре массовые могилы, где захоронено approximately 7,8 тысяч человек. В архивных материалах содержатся показания свидетелей, описывающих бесчеловечные условия содержания узников.

Не поднимающихся больных в лагере считали трупами. Их раздетыми выносили на мороз, клали в штабеля по 30–40 человек. Слова одного из выживших

Особую жестокость нацисты проявляли в методах наказания: заключенным запрещалось брать снег для утоления жажды, нарушителей избивали и расстреливали. Также документально подтверждены случаи использования обученных собак для нападения на узников и факты закапывания заживо мирных жителей.

Эти документы — прямое свидетельство геноцида нацистов, стремившихся уничтожить как можно больше людей. Публикация этих материалов сегодня необходима для сохранения исторической памяти. Пресс-служба ФСБ

Рассекречивание архивов приурочено к работе по сохранению исторической правды о преступлениях нацизма на территории Донбасса. Документы переданы в государственные архивы для дальнейшего изучения и использования в научно-просветительской работе.

Фото: ФСБ РФ