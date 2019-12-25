Трагическую жизнь художника Врубеля вспомнили в Петербурге

Исполняется 170 лет со дня рождения Михаила Врубеля — художника, чья судьба была полна драматизма.

Культурная общественность отмечает 170-летие со дня рождения Михаила Врубеля. Имя этого мастера стало символом загадочности и трагизма в отечественном искусстве. Искусствовед Нина Дмитриева сравнивала его жизненный путь с театральным представлением, состоящим из трех актов. Судьба действительно не была благосклонна к художнику: он пережил неразделенные чувства, потерю собственного ребенка, а завершил свои дни в петербургской лечебнице, страдая от душевного недуга и слепоты.

Будущий гений появился на свет в Омске в семье военного юриста. Рано лишившись матери, Михаил провел детство в скитаниях по городам империи. Его образовательный путь пролегал через Петербург и Одессу, где он демонстрировал выдающиеся способности к наукам.

Первый акт взрослой жизни начался для Врубеля в стенах Санкт-Петербургского университета. Он поступил на юридический факультет в 1874 году, однако правоведение интересовало его куда меньше, чем философия Канта. Студент вел богемный образ жизни, зарабатывал репетиторством и параллельно посещал классы Академии художеств. Юристом он так и не стал, бросив учебу. Отслужив в армии, в возрасте 24 лет Врубель окончательно сделал выбор в пользу живописи и поступил вольнослушателем к Павлу Чистякову.

Переломный момент наступил в 1883 году. После разногласий с Ильей Репиным, раскритиковавшим его работы, Врубель принял приглашение участвовать в реставрации храмов в Киеве. Это решение кардинально изменило его творческую судьбу и определило дальнейший путь в искусстве.

