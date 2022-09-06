В Русском музее открылась выставка "Портрет молодого человека в зеленом кафтане" кисти Ивана Никитина

В Садовом вестибюле Михайловского дворца открылась выставка-презентация "Портрет молодого человека в зеленом кафтане" кисти Ивана Никитина". Картину выставили впервые после реставрации. Кроме того, удалось установить ее авторство, сообщили в пресс-службе Государственного Русского музея.

Полотно поступило в музей еще в 1897 году. Тогда это было произведение неизвестного художника. Подтвердить, что его писал действительно Иван Никитин, удалось недавно. Впервые такая гипотеза появилась еще в 1980-х годах, но получить подтверждение не удавалось, так как картина была искажена слоями потемневшего лака и поздними реставрационными записями. Долгое время кафтан выглядел как голубой, а не как зеленый.

С середины 2010-х годов началась масштабная реставрация под руководством Наталии Романовой. Портрет считается незавершенным. Предположительно, моделью Никиту служил живописец Андрей Матвеев. Картина была написана в конце 1720-х годов, когда Никита арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. После смерти Анны Иоанновны художник получил разрешение вернуться в Москву.

Благодаря тому, что его живопись "раскрыта", целое поколение людей сможет прийти, увидеть и убедиться, каким прекрасным художником был Иван Никитин. цитирует реставратора Наталию Романову "Петербургский дневник".

Иван Никитин был любимым художником императора Петра I.

Выставка продлится до 31 октября 2022 года. Кроме того, на ней представлены и другие работы мастера.

Фото: Государственный Русский музей