В ГД предложили обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей

Мурашко и Тумусов предложили выдавать лекарства всем детям до 18 лет, а перечень препаратов должен устанавливаться Минздравом.

Председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов в беседе с журналистами издания "Лентой.ру" рассказал о том, что на территории России детей из многодетных семей нужно бесплатно обеспечивать лекарствами за счет федерального финансирования. Политический деятель объяснил, что такое решение со стороны властей позволит повысить доходы для родителей. К соответствующим заявлением парламентарий из нижней палаты обратился к министру по здравоохранению Михаилу Мурашко. В документе законодатель указал, что одной из мер поддержки многодетных семей является бесплатная выдача лекарств по рецептам врача. Однако на текущий момент выдача положена только детям в возрасте до шести лет.

Согласно исследованиям фармацевтического рынка, родители детей младшего школьного возраста ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты. В эту сумму входят средства для профилактики ОРВИ, укрепления иммунитета и лекарства от аллергии - именно такие препараты пользуются наибольшим спросом. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депутат считает, что требуется ввести федеральную меру поддержки на безвозмездной основе таких многодетных семей, чей среднедушевой доход составляет не более двух уровней прожиточного минимума.

Миронов предложил ради повышения спроса поднять прожиточный минимум и МРОТ.

