Красноярец украл ноутбук из пункта выдачи заказов Ozon и сдал его в ломбард

Ранее судимый мужчина может получить до пяти лет заключения.

Житель города Красноярска предстанет перед судебной инстанцией за кражу ноутбука из пункта выдачи маркетплейса Ozon. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что в ноябре 2024 года в дежурную часть обратился сотрудник компании с сообщением о пропаже техники. Мужчина рассказал полицейским, что он на некоторое время он оставил гаджет в рабочее время без присмотра. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не однократно судимый за имущественные преступления житель России 1982 года рождения.

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. В ходе следствия было установлено, что злоумышленник зашел в пункт выдачи для того, чтобы попросить пакет. Увидев, что в помещении никого нет, фигурант расследования взял со стола компьютер, который сдал после сдал в ломбард за 4 500 рублей. Полученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды. Полиции удалось изъять украденное имущество и вернуть его владельцу. В настоящее время расследование завершено. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По уголовной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото и видео: МВД Медиа