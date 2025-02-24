В Москве таксист, вымогавший деньги у водителя из Калмыкии, стал фигурантом уголовного дела

Нарушитель раскаялся в содеянном.

В Москве таксист, вымогавший денежные средства у водителя из Калмыкии, стал фигурантом уголовного дела. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Оперативники установили, что в ночное время суток злоумышленник, управляя автомобилем на развязке Можайского шоссе, догнал иномарку под управлением 37-летнего шофера и перекрыл тому проезд по дороге.

Подойдя к машине гражданина, он стал угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего нанёс ему удар по лицу. Вымогатель заявил потерпевшему, что якобы по его вине он нарушил правила дорожного движения. пресс-служба МВД РФ по столице

В качестве материальной и моральной компенсации за оплату штрафа налётчик потребовал от жертвы деньги. Испугавшись за свою жизнь, тот передал нападавшему все имевшиеся у него наличные. После этого преступник скрылся с места событий. Позже полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Тверской области. При осмотре его машины найден предмет, схожий с пистолетом. Сейчас жанная находка направлена на экспертизу. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. Фигуранту расследования предъявлено обвинение за вымогательство, он заключён под стражу.

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Фото и видео: МВД медиа