На юге Красноярского края пьяную мать поймали на перевозке детей

У женщины могут отобрать права на два года.

В южной части Красноярского края сотрудники ДПС пресекли поездку нетрезвой женщины с детьми в салоне автомобиля. Известно, что инцидент произошел на территории города Минусинск, когда государственные автоинспекторы остановили ВАЗ 21099 для проверки документов. Транспортное средство находилось под управлением 49-летней женщины. В салоне сидели два несовершеннолетних ребенка: 4 и 17 лет. Состояние шофера вызвало у полицейских подозрение, поэтому местной жительница было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Тест дал результат в 1,278 мг/л.

Далее подозреваемую незамедлительно отстранили управления транспортным средством. В отношении нее составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянение. Теперь нарушительнице грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Полицейские поместили транспортное средство на штрафстоянку, а несовершеннолетних пассажиров забрал с собой отец. Представители ГИБДД передали информацию о случившемся инспекторам по делам несовершеннолетних.

Полицейскими решается вопрос о привлечении матери к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию". пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: Telegram / МВД 24