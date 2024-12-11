Скончался петербургский сценарист и писатель Борис Голлер

Ему было 93 года.

Скончался известный писатель, драматург, переводчик и член Союза писателей Петербурга Борис Голлер. Ему было 93 года. Эту печальную новость сообщили его друзья и коллеги.

Борис Голлер появился на свет в 1931 году в Ленинграде. Его творчество включает в себя такие книги, как повесть "Петербургские флейты" (1999) и роман "Возвращение в Михайловское" (2003). Кроме того, он был автором ряда известных пьес, среди которых "Десять минут и вся жизнь" (1960), "Матросы без моря" (1966), "Мальчик у телефона", "Плач по Лермонтову, или Белые олени" (1974), "Сто братьев Бестужевых" (1975).

За вклад в литературу Борис Голлер был удостоен престижных наград, включая литературную премию имени Н.В. Гоголя и премию журнала "Звезда".

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Фото: Telegram / Подосокорский