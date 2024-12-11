Победитель петербургского марафона "Белые ночи" Михаил Быков умер

Ему был 41 год.

Мастер спорта РФ, двукратный победитель петербургского марафона "Белые ночи" Михаил Быков скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на коллегу спортсмена.

По словам собеседника агентства, Быков умер в больнице после двухдневной борьбы за жизнь. Причиной смерти, по предварительным данным, стало заражение крови, причину которого медики не смогли установить. Коллега спортсмена отметил, что врачи не смогли спасти спортсмена, когда он находился в коме.

Сообщается, что ещё в новогодние праздники Михаил Быков чувствовал себя хорошо, но к 6 января начал испытывать недомогание. Через сутки он позвонил родителям, которые обнаружили его в полубессознательном состоянии и немедленно госпитализировали.

Михаил Быков был выдающимся спортсменом, покорившим сердца любителей бега, дважды победив в марафоне "Белые ночи" в 2010 и 2015 годах.

Ранее Piter.TV сообщал, что умер петербургский журналист и радиоведущий Игорь Апухтин.

Фото: Telegram-канал Федерации лёгкой атлетики СПб