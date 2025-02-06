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Для участников марафона "Белые ночи" в Петербурге подготовили интерактивную карту
Сегодня, 14:55
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Для участников марафона "Белые ночи" в Петербурге подготовили интерактивную карту

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Теперь участники и болельщики марафона могут воспользоваться подробной навигацией по мероприятию

В преддверии главного бегового события города, которое состоится 4 июля, геосервис 2ГИС обновил карту Петербурга. Теперь участники и болельщики марафона могут воспользоваться подробной навигацией по мероприятию, пишет "Петербургский дневник". 

Обновление включает в себя схемы стартового и финишного городков, дтализацию трассы (отображается набор высоты, расположение километровых отсечек, а также всех ключевых объектов инфраструктуры  – медицинских пунктов, точек питания и освежения, туалетов), видеообзоры с воздуха (в карточках маршрутов появились ролики, позволяющие оценить трассу с высоты птичьего полёта).

Также пользователям доступна навигация в реальном времени: благодаря функции "Друзья на карте", близкие смогут отслеживать местоположение бегунов во время гонки. Встроенный искусственный интеллект готов ответить на любые вопросы о мероприятии прямо в приложении.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке на картах появились анимированные 3D-модели животных.

Фото: 2ГИС

Теги: марафон белые ночи, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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