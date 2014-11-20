В Ленинградском зоопарке на картах появились анимированные 3D-модели животных

Важной частью проекта стали познавательные видеогиды.

Сервис 2ГИС запустил масштабное обновление, которое сделает прогулки по зоопаркам интерактивными и познавательными. На картах ведущих зоопарков России, включая Ленинградский, появились детализированные анимированные 3D-модели животных. Теперь, чтобы увидеть, как амурский тигр крадется по вольеру или слон машет хоботом, достаточно просто приблизить карту на смартфоне, пишет "Петербургский дневник".

Вместо скучных значков пользователей ждут более 20 видов "оживших" обитателей. Среди них – леопард, носорог, лев, снежный барс, бурый и белый медведи, жираф и бегемот. Для активации анимации достаточно нажать на фигурку зверя. Важной частью проекта стали познавательные видеогиды. Короткие ролики, интегрированные в карточки животных, озвучил легендарный ученый и телеведущий Николай Дроздов. Он делится интересными фактами о дружбе белого носорога с птицами-волоклюями и других удивительных повадках.

Обновление вышло за пределы современных зоопарков. На карте можно встретить анимированных мамонтов в местах палеонтологических раскопок: у Музея мамонта в Якутске, во дворе Палеонтологического музея в Москве и в археопарке Ханты-Мансийска.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке манулята начали выходить в вольер.

Фото: предоставлено 2ГИС