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В Ленинградском зоопарке манулята начали выходить в вольер

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Однако пока их прогулки недолгие: котята осматривают новые уголки и изучают декорации, а затем возвращаются обратно.

В Ленинградском зоопарке малыши манулов Шу и Пепе начали покидать свое укрытие, чтобы исследовать вольер. Однако пока их прогулки недолгие: котята осматривают новые уголки и изучают декорации, а затем возвращаются обратно, рассказали в учреждении. 

Увидеть манулят сложно, но шанс есть у каждого из посетителей. 

Если повезет, вы сможете застать их первые самостоятельные приключения и понаблюдать за тем, как малыши знакомятся с окружающим миром. Просим вас соблюдать тишину и спокойствие рядом с вольерами манулов. Так котята будут чувствовать себя в безопасности. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке Петербурга пака Гринхарт переехал в летний вольер. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, манулы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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