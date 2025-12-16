В Ленинградском зоопарке манулята начали выходить в вольер

Однако пока их прогулки недолгие: котята осматривают новые уголки и изучают декорации, а затем возвращаются обратно.

В Ленинградском зоопарке малыши манулов Шу и Пепе начали покидать свое укрытие, чтобы исследовать вольер. Однако пока их прогулки недолгие: котята осматривают новые уголки и изучают декорации, а затем возвращаются обратно, рассказали в учреждении.

Увидеть манулят сложно, но шанс есть у каждого из посетителей.

Если повезет, вы сможете застать их первые самостоятельные приключения и понаблюдать за тем, как малыши знакомятся с окружающим миром. Просим вас соблюдать тишину и спокойствие рядом с вольерами манулов. Так котята будут чувствовать себя в безопасности. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: в зоопарке Петербурга пака Гринхарт переехал в летний вольер.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка